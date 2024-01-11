Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mencoret 12 pemain yang berjasa antar Timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. Mencoret yang dimaksud di sini adalah, Shin Tae-yong tidak menyertakan pemain-pemain ini ke Piala Asia 2023 Qatar yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Berikut 12 pemain yang berjasa antar Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 tapi tidak disertakan ke Qatar:

1. Muhammad Rafli

2. Irfan Jaya

3. Nadeo Argawinata

4. Stefano Lilipaly

5. Terens Puhiri

6. Fachruddin Aryanto

7. Koko Ari

8. Rachmat Irianto

9. Syahrian Abimanyu

10. Muhammad Adisatryo

11. Alfeandra Dewangga.

12. Saddil Ramdani

