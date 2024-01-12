Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri acara bazar murah dan cek kesehatan gratis di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jum'at (12/1/2024). Dalam acara tersebut, Partai Perindo berkomitmen untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

Hary Tanoesoedibjo menyebut, kesejahteraan rakyat bisa di perjuangkan bila mana kader Partai Perindo duduk di kursi legislatif. Oleh sebab itu, dia juga mengajak kepada warga Kelurahan Koja untuk sama-sama berjuang meraih kesuksesan tersebut dengan memilih kader Partai Perindo.

"Saya sebagai ketua Umum Partai Perindo, berjanji kalau kader-kader Partai Perindo duduk sebagai wakil rakyat mereka akan konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Dalam acara tersebut turut hadir, Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo, Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta 3, Lisa Mariana Wardhana, serta Caleg Partai Perindo DPRD Dapil Jakarta Utara 2, Andy Afandy. Kegiatan ini kata Hary merupakan program sosial yang dimiliki Partai Perindo.

"Pemeriksaan kesehatan gratis saya didampingi oleh caleg, Ibu Lisa Caleg DPR RI, Dapil DKI 3 nomor 5 dan caleg DPRD DKI Dapil 2 Pak Andy dalam rangka tentunya merupakan bagian dari pada sosial Partai Perindo," ucap Hary.

Dalam acara tersebut, warga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan hingga diberikan obat atau vitamin secara gratis. Sedangkan bazar murah, masyarakat hanya perlu membayar Rp 5 ribu untuk satu liter minyak goreng.

Diketahui Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.