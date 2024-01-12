Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus ziarah ke makan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari di Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Kehadiran Ganjar disambut langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Gus Kikin, dan Putri Gus Dur, Zannuba Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid. Selanjutnya, Ganjar didampingi keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng menuju makam Gus Dur dan KH Hasyim Asy’ari untuk melaksanakan ziarah. Setelah ziarah, Ganjar langsung menyapa para santri Pondok Pesantren Tebuireng.

(Aldhi Chandra Setiawan)