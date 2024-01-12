...

Berkunjung ke Ponpes Tebuireng, Ganjar Ziarah ke Makam Gus Dur dan KH Hasyim Asy'ari

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 18:36 WIB
Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus ziarah.
Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus ziarah.
Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus ziarah.
Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus ziarah.
Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus ziarah.
Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus ziarah.
A A A

Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus ziarah ke makan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari di Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Kehadiran Ganjar disambut langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Gus Kikin, dan Putri Gus Dur, Zannuba Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid.

 

Selanjutnya, Ganjar didampingi keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng menuju makam Gus Dur dan KH Hasyim Asy’ari untuk melaksanakan ziarah. Setelah ziarah, Ganjar langsung menyapa para santri Pondok Pesantren Tebuireng.

 

 

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Cari Berita Lain Di Sini