...

Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo Tinjau Cek Kesehatan Gratis di Surabaya

Aziz Indra, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 15:22 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Caleg DPR RI dapil Jatim 1 Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo meninjau pemeriksaan kesehatan gratis dan penyuluhan stunting di Kecamatan Rungkut, Surabaya Jawa Timur, Sabtu (13/01/2024). Kegiatan ini merupakan kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat diseluruh Indonesia.  HT berpesan Partai Perindo berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil dengan program pro rakyat, dalam kesempatan ini HT bersama Angela Tanoesoedibjo melakukan simulasi pencoblosan surat suara.

(Aziz Indra)

