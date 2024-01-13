...

Personel TNI Gendong Warga Disabilitas untuk Dievakuasi dari Zona Tidak Aman Gunung Marapi

Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2024 18:11 WIB
Petugas TNI menggendong seorang warga disabilitas yang tinggal di zona tidak aman.
Petugas TNI menggendong seorang warga disabilitas yang tinggal di zona tidak aman.
Petugas TNI menggendong seorang warga disabilitas yang tinggal di zona tidak aman dengan jarak 4,4 kilometer dari pusat kawah Gunung Marapi, di dusun Kalimpariak, Jorong Batang Silasiah, Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu (13/1/2024). Tim gabungan mengevakuasi warga disabilitas bersama keluarganya untuk mengungsi sementara ke zona aman dari bencana erupsi Gunung Marapi di Dusun Cumantiang, Jorong Batang Silasiah, Nagari Bukik Batabuah.

 

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nym.

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)

