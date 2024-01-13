Ketua Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia (Perpi) Resha Yogaswara menjadi bintang tamu di program acara Chief Talk dari Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Saat ini data menjadi salah satu yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam berbisnis. Data dihasilkan melalui riset yang mendalam, akurat dan bisa dipertanggunjawabkan.

Untuk itu, dalam Chief Talk Okezone kali ini, akan dibahas melalui data, riset yang disampaikanKetua Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia (Perpi) Resha Yogaswara.

