Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo bersama Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD menghadiri acara Shawalat Persatuan Indonesia yang diselenggarakan oleh Partai Perindo di Lamongan, Sabtu (13/1/2024).

Kehadiran Mahfud MD dan Hary Tanoe disambut antusias oleh masyarakat Lamongan yang hadir dalam acara tersebut.

Hal yang pertama kali dilakukan oleh Mahfud MD dan HT adalah menyapa langsung para jamaah dengan berjalan langsung di tengah para jamaah.

Tidak jarang, para jamaah berbondong menyalami Calon Waprez Mahfud dan Hary Tanoe yang berjalan ditengah jamaah yang hadir sambil diiringi oleh Sholawat Thola'al Badru 'Alaina.

Selain HT dan Cawapres Mahfud MD, Sholawat Persatuan Bangsa di Lamongan ini juga turut dihadiri oleh Calon Legislatif DPR RI Dapil Jawa Timur, Angela Tanoesoedibjo, serta Mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj.

Cawapres Mahfud MD mengapresiasi penyelenggara Shalawat Persatuan Indonesia yang diinisasi oleh Partai Perindo yang dilakukan ke-6 kalinya.

"Terima kasih partai Perindo, telah menyelenggarakan Shalawat persatuan Indonesia dan di siarkan langsung di televisi, karena setiap penyelenggara shalawat berisi kampanye tentang pemilu, baik calon presiden dan caleg," ujar ," ujar Mahfud dalam pidatonya.

Menurutnya kegiatan shalawat tersebut, perlu disebarkan kepada seluruh masyarakat. Meskipun ada motif politik alias melakukan kampanye sekaligus sosialisi bagi para calon kontestan politik.