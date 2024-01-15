...

Berkunjung ke Pabrik di Purbalingga, Ganjar Bakal Naikkan Level Perusahaan Eksportir

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 15 Januari 2024 18:38 WIB
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa pekerja disalah satu pabrik wig di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (15/1/2024). Ganjar Pranowo berjanji akan memberikan perhatian kepada perusahaan penghasil produk ekspor,  tujuannya agar perusahaan menjadi lebih tangguh secara perekonomian.Karena produk ekspor, mestinya kita memang harus memberikan perhatian kepada mereka. Agar mereka menjadi tangguh menjadi eksportir.

 

Pada kesempatan itu Ganjar melihat langsung proses pembuatan wig, antara lain wig bulu mata. Mulai dari proses pemilihan bulu, penempelan bulu hingga menjadi bulu mata siap pakai. Pabrik tersebut juga menjadi salah satu pabrik penanaman modal dalam negeri (PMDN) pertama di Purbalingga.

