Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menaiki vespa saat melakukan blusukan ke Pasar Induk Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024). Di hari ke-50 masa kampanye Pilpres 2024. Ganjar berkunjung untuk menyapa para pedagang dan meninjau harga bahan pokok.

Ganjar berkunjung dengan mengendarai vespa berwarna cokelat. Dia menggunakan jaket bomber Satset yang menjadi salah satu ciri khasnya.Selama perjalanan, ia didampingi komunitas vespa di Pekalongan. Mereka tampak iring-iringan.

(Arif Julianto/okezone)