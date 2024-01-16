Penyanyi Calvin Jeremy berfoto usai interview lagu terbaru berjudul Pulang dalam program Guest Star Okezone TV, iNews Tower, Senin (15/1/2024). Menurut musisi berusia 32 tahun ini, single ‘Pulang’ ibarat menjadi pertanda bahwa dirinya pada akhirnya akan tetap kembali ke industri musik meskipun sempat disibukkan dengan dunia seni peran.

Calvin juga bercerita bahwa proses pembuatan single ‘Pulang’ yang memakan waktu hingga 3 bulan lamanya itu dinilai lebih menantang. Pasalnya, ia harus mengurusnya sendirian, alias tidak lagi di bawah naungan label musik.

(Aldhi Chandra Setiawan)