Terinspirasi dari Fenomena HTS, Kelvin Joshua Rilis Lagu Kutunggu Jawabmu

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 16 Januari 2024 12:40 WIB
Penyanyi Kelvin Joshua (Keljo) berfoto usai interview lagu terbaru berjudul Kutunggu Jawabmu dalam program Guest Star Okezone TV, iNews Tower, Senin (15/1/2024). Kelvin Joshua atau Keljo merupakan jebolan Indonesian Idol baru-baru ini mengungkap kisah menarik dari pembuatan single terbarunya yang berjudul ‘Kutunggu Jawabmu’.

 

Keljo menyebut, single ‘Kutunggu Jawabmu’ ini sebenarnya sangat ‘relate’ untuk orang-orang yang tengah menjalani HTS alias hubungan tanpa status dan tengah resah dengan hubungan percintaannya. 

 

Dalam penulisan lagu ini, Keljo dan teman - temannya melihat maraknya HTS yang dialami  oleh insan-insan muda di Indonesia, padahal hati si dia sudah memberikan lampu hijau.

 

Hal ini  diwakili pada penggalan liriknya yang mengatakan “Ku tahu kaupun rasakan yang sama, tapi  kau diam saja.”

(Aldhi Chandra Setiawan)

