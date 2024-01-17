...

Blusukan ke Pasar Jengki Manado, Siti Atikoh Ditanya Program KTP Sakti oleh Pedagang

MPI, Jurnalis · Rabu 17 Januari 2024 10:56 WIB
Siti Atikoh blusukan ke Pasar Jengki, Calaca, Manado.
Siti Atikoh melanjutkan safari kampanye hari kedua di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (17/1/2024). Usai melakukan senam dan jalan pagi bersama ribuan warga, Atikoh melanjutkannya dengan blusukan ke Pasar Jengki, Calaca, Manado. 

 

Kedatangan istri Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo ini langsung disambut ratusan pedagang yang begitu antusias dengan hadirnya sosok Atikoh.

 

Mereka ramai-ramai ingin menyapa Siti Atikoh dan berbincang dengannya. Atikoh pun turut berbelanja beberapa bahan pangan seperti cabai dan bahan sembako lainnya.

 

Atikoh pun mendatangi salah satu pedagang sembako di pasar ini. Ia menanyakan harga terkini terkait sembako yang ia jajakan.

 

“Kalau harga sembako yang lain gimana? Aman?,” tanya Atikoh pada pedagang wanita ini.

 

Pedagang tersebut mengatakan ada beberapa kenaikan khususnya pada beras ketan dan gula.

 

“Kalau minyak untuk sementara harganya masih stabil. Yang naik sementara ini beras ketan harganya sudah naik, satu karung harganya naik Rp100 ribu,” ungkap pedagang tersebut.

 

Pedagang wanita ini pun turut menyampaikan keluh kesah dan berbagai pertanyaan terkait permodalan para pedagang. Hal ini menyambung dengan program KTP Sakti yang diusung Ganjar-Mahfud.

 

“Pak Ganjar kan dalam pencalonan presiden, kami sebagai pedagang apakah di KTP Sakti ada bantuan UMKM untuk kami sebagai pedagang?,” tanyanya.

 

Atikoh pun memamaparkan program KTP Sakti akan menetapkan model bantuan-bantuan apa saja untuk para pedagang. 

 

“Nanti akan ditetapkan ya, karena nanti akan didata, nanti model bantuannya apa. Mungkin ibu terkait dengan permodalannya, atau subsidi harga,” paparnya.

 

Atikoh menjelaskan KTP Sakti ini akan menyesukaikan skema bantuan apa yang cocok untuk para pedagang.  

 

“Untuk permodalan nanti akan ada beberapa skema. Ada skema yang memang untuk pedagang kecil, nah itu nanti masuknya apa, apakah untuk pedagang yang masih kecil atau sudah besar karena itu tentu sistemnya beda-beda,” jelas Atikoh.

 

(Foto: MPI/Annastasya) 

(MPI)

