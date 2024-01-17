Vision+ hadir dengan deretan original series yang memikat penonton dari berbagai kalangan. Namun, satu hal yang selalu mencuri perhatian adalah kehadiran deretan pria tampan yang menjadi daya tarik tersendiri. Vision+ Originals tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pemain-pemain pria yang memiliki bakat akting yang luar biasa, dilengkapi dengan pesona visual yang memukau.

Dari wajah-wajah baru yang sedang naik daun, hingga aktor berpengalaman yang telah mengukir namanya di dunia hiburan. Melalui karakter-karakter yang mereka perankan, penonton dibawa pada perjalanan emosional yang mendalam, sambil disuguhkan dengan visual yang memanjakan mata.

Mari kita selami lebih dalam pesona dari setiap wajah tampan yang menghiasi layar kaca anda dengan Vision+ Originals berikut ini:

Emir Mahira - The One, Pemilik nama lengkap Emir Mahira Salim adalah aktor yang memulai karirnya di dunia akting dalam film Garuda di Dadaku tahun 2009. Berperan sebagai pemeran utama bernama Bayu, Emir banyak dikenal sebagai aktor cilik. Emir Mahira akan bermain dalam original series Vision+ terbaru berjudul The One yang akan segera tayang bulan ini. Berperan sebagai Bara, seorang gamer profesional dengan perawakan keren dan pintar.

Rafael Adwel – Montir Cantik, Selain memiliki paras yang tampan, aktor pendatang baru, Rafael Adwel memiliki skill akting yang memukau meski berawal dari dunia model. Rafael Adwel bermain dalam original series Montir Cantik berperan sebagai Angga, seorang Anak dari pemilik bengkel mobil terbaik di Indonesia sekaligus pemimpin club mobil orang kaya, Tiger Claw.

Anrez Putra Adelio – Twisted The Sinners, Aktor sekaligus model dan penyanyi kelahiran 16 April 1997 ini memerankan banyak karakter di berbagai film dan series televisi. Pada tahun 2023, Anrez memainkan karakter utama, tokoh tampan namun berhati busuk bernama Robby dalam original series Twisted The Sinners. Series yang mengisahkan hantu korban pelecehan seksual yang mendatangi kembali para pelaku pemerkosanya untuk membalaskan dendam

Ari Irham – Radio, Dikenal dengan nama panggung Ari Irham. Ari terkenal bukan cuma modal tampan saja, ia juga punya segudang prestasi di bidang musik, seni peran, dan modeling. Ari Irham kembali dengan akting memukaunya dalam original series Radio, memerankan karakter Dhanu, sang pembunuh berantai yang mendapat hasutan dari siaran radio terkutuk dengan segudang rahasia menyesatkan.

Yusuf Mahardika – CinLock, Aktor tampan ini merintis karir di dunia seni peran. Yusuf Mahardika ikut membintangi original series Vision+ berjudul CinLock: Love, Camera, Action memerankan karakter Jun. Series ini menceritakan seorang mahasiswi film yang berambisi menjadi seorang produser ternama, dengan mengikuti sebuah produksi film di kampusnya.

Jangan lewatkan untuk nonton Vision+ Originals dan saksikan pesona para aktor tampan dengan kualitas akting yang memukau!

(MPI)