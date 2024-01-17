Musisi Ade Govinda dan penyanyi Ernie Zakri saat acara Guest Star di iNews Tower, Jakarta, Rabu (16/1/2024). Musisi Ade Govinda baru saja merilis lagu berjudul Masing-Masing yang berkolaborasi dengan penyanyi asal Malaysia Ernie Zakri.

Lagu ini bercerita tentang seseorang yang dulunya sangat mencintai pasangannya, jatuh bangun berjuang bersama tetapi terjebak pada hubungan yang toxic, dan dia memutuskan untuk berpisah dan jalan masing-masing.

Pesan positif dari lagu ini adalah terkadang banyak pasangan takut memutuskan untuk berpisah dan terperangkap di dalam hubungan yang toxic, padahal di depan sana banyak kesempatan untuk jauh lebih bahagia dan hidup yang lebih baik.

(Aldhi Chandra Setiawan)