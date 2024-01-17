Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri) saat meninjau perkembangan pembangunan Training Center (TC) PSSI di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (17/1/2024). Pemerintah dan PSSI berharap pembangunan TC tahap satu itu dapat selesai sesuai target pada Mei 2024 agar para pemain dan staf pelatih dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepakbola Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wpa.

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)