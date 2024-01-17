...

Presiden Jokowi Tinjau Training Center PSSI di IKN yang Ditargetkan Selesai Mei 2024

Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 17 Januari 2024 22:07 WIB
Presiden Joko Widodo kedua kiri berbincang dengan sejumlah pemain Timnas U-20.
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir kiri saat meninjau perkembangan pembangunan Training Center TC PSSI.
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri) saat meninjau perkembangan pembangunan Training Center (TC) PSSI di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (17/1/2024). Pemerintah dan PSSI berharap pembangunan TC tahap satu itu dapat selesai sesuai target pada Mei 2024 agar para pemain dan staf pelatih dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepakbola Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wpa.

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)

