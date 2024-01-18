Warga bergotong royong memasak daging kambing untuk dibagikan kepada peziarah dalam tradisi nyadran gule di kompleks pemakaman Sentono, Kelurahan Ngijo, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/1/2024).

Tradisi turun temurun dengan penyembelihan 43 ekor kambing lalu memasak daging yang dilanjutkan doa berama dan ziarah ke petilasan ulama KH Asyari serta makam keluarga itu sebagai wujud rasa syukur warga atas dilimpahkan rezeki yang diberikan Tuhan. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)