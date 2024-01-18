Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Liliana Tanaja Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan cek kesehatan gratis dan bazar minyak goreng Partai Perindo di Jalan Tanah Tinggi XII Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024). Kehadiran keduanya disambut sorak bahagia oleh masyarakat dengan lagu mars Mars Perindo.

Setelah menyampaikan salam dan menyapa masyarakat, Hary Tanoesoedibjo kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya di tengah masyarakat Tanah Tinggi. Dia menyampaikan bahwa kehadirannya untuk melakukan sosialisasi calon DPR RI dan DKI Jakarta.

Hary mengaku senang kegiatan bazar sembako murah dan cek kesehatan gratis dilakukan oleh para Partai Perindo. Mengingat, ini kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh MNC Group sebelum Partai Perindo terbentuk.

Hary juga menjelaskan tujuan dibentuknya Partai Perindo. Dia mengungkapkan, partai ini didirikan untuk membawa kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dia menyebut, pihaknya bersama MNC Group telah banyak melakukan bantuan sosial dengan jumlah penerima manfaat mencapai ribuan. Namun, hal itu tidak dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikain pihakny mengambil langkah mendirikan Partai Perindo untuk memperjuangkan rakyat Indonesia agar lebih sejahtera.

Partai Perindo memang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera. Hary mengungkapkan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu akan berjuang mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

(Aziz Indra)