Korupsi 1,1 Ton Emas Antam, Crazy Rich Surabaya Budi Said Ditangkap Kejagung

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 18 Januari 2024 19:12 WIB
Pengusaha asal Surabaya Budi Said mengenakan rompi tahanan.
Pengusaha asal Surabaya Budi Said mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi emas Antam di Lobby Gedung Kartika Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (18/1/2023).

 

Crazy rich Surabaya, Budi Said ditetapkan sebagai tersangka oleh Jampidsus Kejaksaan Agung atas kasus dugaan tindak pidana korupsi transaksi ilegal pembeliaan logam mulia milik BUMN, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM).

 

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara.

 

Berdasarkan alat bukti yang ada, Kuntadi menyebut Budi terlibat dalam pemufakatan rekayasa jual beli emas yang merugikan PT Antam Tbk.

(Aldhi Chandra Setiawan)

