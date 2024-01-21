Partai Perindo kembali menggelar bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang pada Sabtu (20/1/2024). Kegiatan itu juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Sambil menyapa warga yang hadir, Caleg DPR RI Dapil Banten III itu pun menegaskan bahwa Partai Perindo selalu berusaha untuk hadir di tengah masyarakat, terutama rakyat kecil.

"Saya selalu ingatkan, untuk mewujudkan persatuan Indonesia caranya harus mensejahterakan rakyat dulu. Makanya kalau di logo Perindo pasti di bawahnya ada tulisan Untuk Indonesia Sejahtera," ujar HT.

Selain itu Hary pun mengingatkan kembali bahwa Partai Perindo saat ini fokus pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, agar persatuan Indonesia bisa terjalin. Tahapan yang akan ditempuh salah satunya dengan mensejahterakan rakyat dan meningkatkan produktivitas UMKM.

"Kita harus mempercepat pengentasan kesejahteraan dan peningkatan produktivitas dari UKM sehingga mereka bisa tumbuh naik kelas lebih cepat," ujarnya.

Selanjutnya Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu akan terus menggelar bazaar sembako murah di 49 titik di wilayah Tangerang.

"Yang pasti kegiatan ini memang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terutama menghadapi harga pangan yang terus naik,” pungkasnya. (Isty Maulidya)

(Aziz Indra)