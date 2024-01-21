Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan visi-misi dan program saat Debat Cawapres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Cawapres kali ini mengangkat tema soal pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Mahfud MD singgung soal besarnya lahan hutan yang terkikis (deforestasi) selama 10 tahun terakhir, setidaknya 12,5 hektare (Ha) lahan hutan lenyap dalam kurun waktu 10 tahun.

(Aldhi Chandra Setiawan)