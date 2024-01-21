...

Debat Cawapres, Cak Imin Proyek Pengadaan Pangan Tidak Melibatkan Petani

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 21 Januari 2024 22:03 WIB
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan visi-misi dan program saat Debat Cawapres 2024.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan visi-misi dan program saat Debat Cawapres 2024.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan visi-misi dan program saat Debat Cawapres 2024.
A A A

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan visi-misi dan program saat Debat Cawapres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat cawapres kali ini mengangkat tema soal pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

 

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai proyek pangan tidak melibatkan petani. Cak Imin mengaku prihatin atas proyek food estate milik kementerian pertahanan (Kemenhan), karena lebih mengutamakan pelibatan koorporasi di dalamnya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Kongres III Projo: Momentum Konsolidasi Relawan dan Penguatan Agenda Politik Nasional

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Halte BNN Cawang Transjakarta Mangkrak, Pelat Besi Hilang dan Rangka Berkarat

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Polisi Bongkar Jebakan Investasi Crypto, Tiga Pelaku Diringkus

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Dorong Gaya Hidup Sehat dan Aktif Lewat Sunrise Society Vol. 3

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Perkuat Nilai Kemanusiaan dan Inklusivitas Melalui Aksi Donor Darah

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Cari Berita Lain Di Sini