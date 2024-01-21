Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan visi-misi dan program saat Debat Cawapres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat cawapres kali ini mengangkat tema soal pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai proyek pangan tidak melibatkan petani. Cak Imin mengaku prihatin atas proyek food estate milik kementerian pertahanan (Kemenhan), karena lebih mengutamakan pelibatan koorporasi di dalamnya.

(Aldhi Chandra Setiawan)