Hary Tanoesoedibjo Temani Ganjar Pranowo Berdialog dengan Pengurus PGI

Aziz Indra, Jurnalis · Senin 22 Januari 2024 13:29 WIB
Ganjar didampingi Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia Perindo Hary Tanoesoedibjo.
JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berdialog dengan pengurus gereja antardenominasi dari berbagai seluruh daerah di Grha Oikumene, Kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ( PGI ), Salemba, Jakarta, Senin (22/1/2024). Ganjar didampingi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid dan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo.

 

Ganjar memaparkan berbagai topik terkait kepemimpinan dan berbagai pengalamannya saat menjadi aktivis di era Reformasi 1998 hingga menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode pada 2013-2023.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar berdialog penuh keakraban bersama para pengurus PGI. Sesekali ia melontaran candaan, sehingga membuat puluhan perwakilan gereja tertawa. 

 

Beberapa peserta kemudian diberikan kesempatan bertanya kepada Ganjar Pranowo.Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom menjelaskan kehadiran Ganjar Pranowo untuk melaksanakan sarapan pagi dan memberikan sambutan untuk didengarkan para pengurus PGI.

(Aziz Indra)

