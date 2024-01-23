BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan lima kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Polisi masih berada di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara.

"Kendaraan yang terlibat (kecelakaan) 5 unit," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024).

Kelima kendaraan yang terlibat yakni truk boks, angkot berwarna biru, Suzuki XL7, angkot berwarna kuning dan boks kecil.

"Kronologi sementara menunggu Hasil olah TKP," jelasnya.

Terkait korban masih dalam pendataan anggota di lapangan. Saat ini, polisi masih mengevakuasi korban dan mengamankan barang bukti kecelakaan.

"Jumlah kendaraan masih pendataan," tutupnya.

Sementara itu, dalam video beredar tampak beberapa kendaraan mengalami kerusakan. Salah satunya truk boks yang masuk ke bangunan di pinggir jalan raya.

Foto: MPI/Putra Ramadhani Astyawan

(MPI)