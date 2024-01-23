...

Kecelakaan Beruntun Libatkan Lima Kendaraan di Jalan Raya Puncak

MPI, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2024 15:05 WIB
Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
A A A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan lima kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Polisi masih berada di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara.

 

"Kendaraan yang terlibat (kecelakaan) 5 unit," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024).

 

Kelima kendaraan yang terlibat yakni truk boks, angkot berwarna biru, Suzuki XL7, angkot berwarna kuning dan boks kecil. 

 

"Kronologi sementara menunggu Hasil olah TKP," jelasnya.

 

Terkait korban masih dalam pendataan anggota di lapangan. Saat ini, polisi masih mengevakuasi korban dan mengamankan barang bukti kecelakaan.

 

"Jumlah kendaraan masih pendataan," tutupnya.

 

Sementara itu, dalam video beredar tampak beberapa kendaraan mengalami kerusakan. Salah satunya truk boks yang masuk ke bangunan di pinggir jalan raya.

 

Foto: MPI/Putra Ramadhani Astyawan

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Cari Berita Lain Di Sini