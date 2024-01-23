Jakarta (MPI) - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merayakan hari ulang tahun ke-77 pada Selas (23/1) hari ini. Megawati terlihat merayakan ulang tahunnya dengan makan bersama.

Salah satu tamu yang terlihat hadir ialah Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Lilliana Tanoesoedibjo. Mereka terlihat akrab makan bersama di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Hary Tanoe dan Megawati terlihat makan dan duduk bersama dalam satu meja bundar. Sementara, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga terlihat dalam satu meja yang sama.

Suasana berkumpul itu terlihat hangat, sesekali mereka terlihat berkelakar dan saling tertawa.

Baik Hary dan Lilliana pun terlihat menyempatkan diri untuk bersalaman dengan Megawati. Keduanya terlihat meninggalkan kediaman Megawati pada pukul 13.35 WIB.

Hingga berita ini ditayangkan, sejumlah tamu undangan juga terlihat sudah mulai meninggalkan kediaman Megawati. Kendati demikian, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto yang juga hadir belum terlihat keluar dari rumah Megawati.

(Aziz Indra)