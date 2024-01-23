...

Kecelakaan Beruntun di Puncak Raya Akibat Gagal Fungsi Rem

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2024 22:45 WIB
Sejumlah petugas mengevakuasi kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun.
Sejumlah petugas mengevakuasi kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun.
Sejumlah petugas mengevakuasi kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun.
A A A

Sejumlah petugas mengevakuasi kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun di ruas Jalan Raya Tugu, Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1/2024). Menurut Sat Lantas Polres Bogor kecelakaan beruntun yang diduga akibat gagal fungsi rem truk dan melibatkan sembilan kendaraan rusak berat diantaranya satu unit truk, empat kendaraan roda empat, empat kendaraan roda dua serta dua bangunan rusak parah dengan 16 korban luka.

 

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/Spt.

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Cari Berita Lain Di Sini