MNC Kapital Jalin Kerja Sama Usaha Patungan dengan Produsen Alat Transportasi Tiongkok Shandong Heavy Industry Group

Suratman, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2024 13:08 WIB
Chairman Shandong Heavy Industry Group, Tan Xuguang.
TANGSEL - Chairman Shandong Heavy Industry Group, Tan Xuguang meninjau sejumlah stand pameran alat berat dan transportasi di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (23/1/2024).

 

MNC Gorup melalui PT. MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) telah menandatangani joint venture agreement (perjanjian usaha patungan) dengan perusahaan raksasa asal Tiongkok, Shandong Heavy Industry Group (SHIG). 

 

Grup Industri Berat Shandong, yang berkantor pusat di Jinan, Provinsi Shandong, adalah grup peralatan industri transportasi multinasional terkemuka di Tiongkok. 

 

Grup ini memiliki perusahaan terkenal di Tiongkok seperti Weichai Power, SINOTRUK, SHACMAN, Weichai Lovol Intelligent Agriculture, Shantui, Lovol Construction Machinery, Zhongtong Bus, Fast Transmision, dan Hande Axle. 

 

Selain itu, SHIG juga memiliki merek terkenal internasional seperti Ferretti di  Italia, KION Group dan Linde Hydraulics di Jerman, Dematic dan PSI di Amerika Serikat, Baudouin di Perancis, Ballard di Kanada, dan lainnya.

 

Kerja sama tersebut sekaligus memperluas layanan pembiayaan MNC Leasing yang merupakan lini bisnis MNC Kapital untuk penjualan produk-produk milik SHIG  terutama di Indonesia.

