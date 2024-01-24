...

Perwira Polisi Ipda Wahyu Hidayat Diduga Bunuh Diri

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 19:21 WIB
Sejumlah anggota polisi membawa keranda berisi jenazah almarhum Ipda Wahyu Hidayat.
Sejumlah anggota polisi membawa keranda berisi jenazah almarhum Ipda Wahyu Hidayat.
A A A

Sejumlah anggota polisi membawa keranda berisi jenazah almarhum Ipda Wahyu Hidayat saat upacara serah terima untuk pemakaman secara kedinasan di rumah duka Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (24/1/2024). 

 

Almarhum Ipda Wahyu Hidayat yang bertugas di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sofifi itu ditemukan meninggal dunia di salah satu rumah dinas SPN Sofifi Polda Malut yang diduga melakukan tindakan bunuh diri dan saat ini pihak kepolisian masih mendalami penyebab kematiannya. ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

Merayakan Prestasi, Meneguhkan Komitmen Mencetak Generasi Unggul

Merayakan Prestasi, Meneguhkan Komitmen Mencetak Generasi Unggul

Cari Berita Lain Di Sini