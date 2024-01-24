Sejumlah anggota polisi membawa keranda berisi jenazah almarhum Ipda Wahyu Hidayat saat upacara serah terima untuk pemakaman secara kedinasan di rumah duka Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (24/1/2024).

Almarhum Ipda Wahyu Hidayat yang bertugas di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sofifi itu ditemukan meninggal dunia di salah satu rumah dinas SPN Sofifi Polda Malut yang diduga melakukan tindakan bunuh diri dan saat ini pihak kepolisian masih mendalami penyebab kematiannya. ANTARA FOTO/Andri Saputra/tom.

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)