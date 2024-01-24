Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat memimpin latihan di Lapangan Al Egla 2, Lusail, Qatar, Selasa (23/1/2024). Timnas Indonesia akan bertanding melawan Timnas Jepang pada pertandingan penentu grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada Rabu (24/1).

Shin Tae-yong, memberi ultimatum kepada Jepang jangan pernah meremehkan negara-negara ASEAN jika tidak ingin menyesal.

Timnas Indonesia dan Jepang akan menghadapi laga hidup dan mati di Al Thumama Stadium. Dibilang hidup mati karena kemenangan di laga ini akan menggaransi tiket lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023.

Bagi Jepang, hasil imbang sebenarnya sudah cukup meloloskan mereka ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup D. Namun, skuad asuhan Hajime Moriyasu ini tetap mengincar kemenangan demi menebus dosa mereka yang tumbang 1-2 dari Irak di matchday kedua.

Meski Jepang mengincar kemenangan, Shin Tae-yong tidak gentar. Ia mengatakan sepakbola Asia Tenggara telah mengalami perubahan. Shin Tae-yong menilai Timnas Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam adalah tim bagus saat mentas di level Asia.

(Yusran Uccang/Antara Foto)