...

Jelang Laga Hidup Mati, Shin Tae-yong Ultimatum Timnas Jepang

Yusran Uccang/Antara Foto, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 09:40 WIB
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat memimpin latihan di Lapangan Al Egla 2.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat memimpin latihan di Lapangan Al Egla 2.
A A A

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat memimpin latihan di Lapangan Al Egla 2, Lusail, Qatar, Selasa (23/1/2024). Timnas Indonesia akan bertanding melawan Timnas Jepang pada pertandingan penentu grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada Rabu (24/1). 

 

Shin Tae-yong, memberi ultimatum kepada Jepang jangan pernah meremehkan negara-negara ASEAN jika tidak ingin menyesal.

 

Timnas Indonesia dan Jepang akan menghadapi laga hidup dan mati di Al Thumama Stadium. Dibilang hidup mati karena kemenangan di laga ini akan menggaransi tiket lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023.

 

Bagi Jepang, hasil imbang sebenarnya sudah cukup meloloskan mereka ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup D. Namun, skuad asuhan Hajime Moriyasu ini tetap mengincar kemenangan demi menebus dosa mereka yang tumbang 1-2 dari Irak di matchday kedua.

 

Meski Jepang mengincar kemenangan, Shin Tae-yong tidak gentar. Ia mengatakan sepakbola Asia Tenggara telah mengalami perubahan. Shin Tae-yong menilai Timnas Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam adalah tim bagus saat mentas di level Asia.

(Yusran Uccang/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Raffi Ahmad Jadi Pembicara di Rakernas Perindo, Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Sukses

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Pemprov DKI dan Forkopimda Gelar Simulasi Penanganan Bencana Hadapi Cuaca Ekstrem

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Bernilai Rp309 Miliar

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

BPKH dan MUI Perkuat Literasi Keuangan Haji Lewat Standardisasi 4.000 Dai

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Peluncuran Buku The Mentor: Kisah Inspiratif 9 Purnama di Sisi SBY

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Cari Berita Lain Di Sini