Hadir Wisuda MNC University, Hary Tanoesoedibjo Ingatkan Pentingnya Soft Skill di Dunia Kerja

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 25 Januari 2024 00:10 WIB
Hary Tanoesoedibjo memberikan pesan penting kepada wisudawan pentingnya soft skill di dunia kerja.
Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo sekaligus Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo hadir di Sidang Terbuka Senat MNC Universitas dalam Wisuda Program Sarjana Tahun Akademik 2023/2024, Jakarta, Rabu (24/1/2023).

 

Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo sekaligus Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan pesan penting kepada wisudawan MNC University .Yakni pentingnya soft skill di dunia kerja.

 

Hary Tanoe menjelaskan, para wisudawan sudah memiliki hard skill atau kemampuan teknis yang didapatkan melalui pendidikan di perguruan tinggi selama kurang lebih 4 tahun. Akan tetapi dalam dunia kerja, lanjutnya, soft skill juga sangat dibutuhkan, bahkan menjadi salah satu kriteria penting yang dicari perusahaan.

(Arif Julianto/okezone)

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

BMW Golf Cup National Final 2025 Hasilkan Tiga Wakil Indonesia ke Afrika Selatan

Merayakan Prestasi, Meneguhkan Komitmen Mencetak Generasi Unggul

