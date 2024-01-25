Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo sekaligus Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo hadir di Sidang Terbuka Senat MNC Universitas dalam Wisuda Program Sarjana Tahun Akademik 2023/2024, Jakarta, Rabu (24/1/2023).

Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo sekaligus Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan pesan penting kepada wisudawan MNC University .Yakni pentingnya soft skill di dunia kerja.

Hary Tanoe menjelaskan, para wisudawan sudah memiliki hard skill atau kemampuan teknis yang didapatkan melalui pendidikan di perguruan tinggi selama kurang lebih 4 tahun. Akan tetapi dalam dunia kerja, lanjutnya, soft skill juga sangat dibutuhkan, bahkan menjadi salah satu kriteria penting yang dicari perusahaan.

(Arif Julianto/okezone)