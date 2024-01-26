Akun Instagram pemain timnas Kirgistan Joel Kojo @kojo_joel_10 diserbu netizen Indonesia usai Kirgistan bermain imbang melawan oman dalam laga terakhir Grup F Piala Asia, dengan hasil imbang itu Timnas Indonesia lolos babak 16 besar.

Para netizen Indonesia pun membanjiri kolom komentar seperti akun Instagram: Akun Sahdan_Kurniawan: Kalo nanti mampir ke cipondoh kabarin bg, kita ngopi diangkringan situ cipondoh. Akun andeswilly: Kalo lagi sedih atau stress WhatsApp aja, tak belikan tiket ke Bali dan Tour sama team ku ya Mas ya. Akun aruntala: Bang Joel DM alamat ya, mau kirim Kopi Gayo. Berikut komentar para netizen Indonesia yang tak habis-habisnya berterimakasih kepada Joel Kojo karen Indonesia untuk pertama kalinya lolos 16 besar Piala Asia.

(Reuters)