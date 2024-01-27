...

Kampanye di Kuningan, Ganjar Ingatkan Sopan Santun dan Adab

Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 19:44 WIB
Ganjar Pranowo saat mengikuti deklarasi akbar dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Lapangan Puryabaya, Kuningan.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjabat tangan dengan simpatisan saat mengikuti deklarasi akbar dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Lapangan Puryabaya, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024). Dalam deklarasi yang diikuti ribuan simpatisan tersebut, Ganjar menyampaikan pesan-pesan kebudayaan dan berjanji untuk mempertahankan nilai-nilai adiluhung bangsa termasuk menjunjung sopan santun, serta mengingatkan masyarakat untuk memberikan nilai-nilai kepada anak-anak agar memiliki adab dan etika. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

