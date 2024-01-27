...

Bos Bluebird Bicara Pengurangan Emisi Karbon Melalui Visi Keberlanjutan 50:30

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 21:25 WIB
Bluebird berkomitmen mengurangi hingga 50% emisi karbon dan limbah operasional pada tahun 2030.
Direktur Utama PT Bluebird Tbk, Adrianto Djokosoetono saat menjawab pertanyaan para wartawan di Jakarta. Bluebird berkomitmen mengurangi hingga 50% emisi karbon dan limbah operasional pada tahun 2030 seperti yang tercakup dalam Visi Keberlanjutan 50:30. 

 

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Bluebird melakukan berbagai inisiatif melalui tiga pilar utama, yaitu BlueSky, BlueLife, dan BlueCorps. 

 

BlueSky adalah komitmen terhadap lingkungan, BlueLife merupakan komitmen terhadap kesejahteraan sosial, dan BlueCorps yang menjadi komitmen dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

 

Untuk pilar BlueSky, hingga saat ini Bluebird telah mengoperasikan lebih dari 200 armada taksi listrik, 3.200 armada CNG, serta menggunakan panel surya sebagai alternatif energi bersih. Hasilnya, selama tahun 2023 penggunaan armada listrik telah berhasil mengurangi hingga 2.600 ton emisi karbon, armada CNG mengurangi hingga 24.800 ton emisi karbon,

dan panel surya mengurangi hingga sebanyak 48,3 ton emisi karbon. 

