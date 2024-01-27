Sejumlah warga membakar ikan bandeng saat mengikuti Festival Bakar Bandeng di Pantai Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sabtu (27/1/2024). Dalam rangka memperingati HUT ke-449 Kabupaten Pemalang, pemerintah setempat menggelar Festival Bakar Bandeng dengan menyediakan sebanyak sekitar 1 ton bandeng dari tambak milik warga binaan Kampung Berseri Astra di pinggir Pantai Kertosari dengan bandeng tersebut kemudian dijual kepada pengunjung seharga Rp10 ribu per ekor siap santap. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nz

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)