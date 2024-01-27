...

Festival Bakar Bandeng di Pantai Kertosari Pemalang

Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2024 20:10 WIB
Sejumlah warga membakar ikan bandeng saat mengikuti Festival Bakar Bandeng.
Sejumlah warga membakar ikan bandeng saat mengikuti Festival Bakar Bandeng di Pantai Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sabtu (27/1/2024). Dalam rangka memperingati HUT ke-449 Kabupaten Pemalang, pemerintah setempat menggelar Festival Bakar Bandeng dengan menyediakan sebanyak sekitar 1 ton bandeng dari tambak milik warga binaan Kampung Berseri Astra di pinggir Pantai Kertosari dengan bandeng tersebut kemudian dijual kepada pengunjung seharga Rp10 ribu per ekor siap santap. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nz

(Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTO)

