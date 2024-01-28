JAKARTA MPI - Warga RW8, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat berkumpul di sekitar sekretariat RW setempat. Meski hujan melanda, tidak menghalangi mereka untuk membubarkan diri.

Mereka berkumpul untuk menunggu kedatangan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo sekaligus caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo.

Pantauan di lokasi, hujan mengguyur lokasi dari pukul 9.30 WIB. Kemudian, HT dan istri tiba di lokasi sekitar pukul 11.13 WIB. Di tengah rintik hujan, HT dan istri tetap menemui warga yang sudah menunggu. Dengan payung, mereka menerobos hujan untuk berjumpa dengan warga yang ditemani Sekretaris Jenderal Partai Perindo DPW DKI Jakarta, Ramdan Alamsyah.

Kedatangan mereka itu, terkait kegiatan bakti sosial partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu berupa bazar murah dan cek kesehatan gratis.

Dalam kesempatan tersebut, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyediakan seribu sembako murah yang bisa ditebus dengan harga Rp5 ribu.