Foto udara petakan sawah bergambar wajah calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Desa Sidorejo, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024). Lukisan bergambar pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 serta pose tiga jari di sawah seluas 4.000 meter itu dibuat oleh seniman Sidik Gunawan, Komunitas Pari Coret dan dibantu para petani setempat sebagai bentuk kecintaan sekaligus dukungan mereka kepada Ganjar-Mahfud terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/Spt.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)