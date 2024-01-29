...

Sawah di Semarang Ini Bergambar Pasangan Ganjar-Mahfud

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 19:29 WIB
Foto udara petakan sawah bergambar wajah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Foto udara petakan sawah bergambar wajah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Foto udara petakan sawah bergambar wajah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
A A A

Foto udara petakan sawah bergambar wajah calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Desa Sidorejo, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024). Lukisan bergambar pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 serta pose tiga jari di sawah seluas 4.000 meter itu dibuat oleh seniman Sidik Gunawan, Komunitas Pari Coret dan dibantu para petani setempat sebagai bentuk kecintaan sekaligus dukungan mereka kepada Ganjar-Mahfud terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/Spt.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Cari Berita Lain Di Sini