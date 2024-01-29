Pedagang melayani pembeli di atas perahu tradisional saat dibukanya Pasar Apung di kawasan Situs Candi Astano yang terendam banjir yaitu Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi, Muaro Jambi, Jambi, Minggu (28/1/2024). Pasar Apung yang dikelola oleh komunitas budaya bersama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V tersebut menyediakan jajanan lokal dari pelaku UMKM setempat yang dibuka beberapa hari setelah kawasan itu terendam banjir luapan Sungai Batanghari. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/nym.

(Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO)