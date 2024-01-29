...

Kawasan Situs Candi Astano Terendam Banjir Dimanfaatkan Warga untuk Wisata Pasar Apung

Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 10:38 WIB
Pedagang melayani pembeli di atas perahu tradisional saat dibukanya Pasar Apung di kawasan Situs Candi Astano yang terendam banjir.
Pedagang melayani pembeli di atas perahu tradisional saat dibukanya Pasar Apung di kawasan Situs Candi Astano yang terendam banjir.
Pedagang melayani pembeli di atas perahu tradisional saat dibukanya Pasar Apung di kawasan Situs Candi Astano yang terendam banjir.
A A A

Pedagang melayani pembeli di atas perahu tradisional saat dibukanya Pasar Apung di kawasan Situs Candi Astano yang terendam banjir yaitu Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi, Muaro Jambi, Jambi, Minggu (28/1/2024). Pasar Apung yang dikelola oleh komunitas budaya bersama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V tersebut menyediakan jajanan lokal dari pelaku UMKM setempat yang dibuka beberapa hari setelah kawasan itu terendam banjir luapan Sungai Batanghari. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/nym.

(Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini