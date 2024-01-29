...

Base Jam Rilis Mini Album Bertajuk 3[6]0

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 05:00 WIB
Band Base Jam saat showcase dalam merilis EP atau mini albumnya yang bertajuk 3 6 0.
Band Base Jam saat showcase dalam merilis EP atau mini albumnya yang bertajuk 3 6 0.
Band Base Jam saat showcase dalam merilis EP atau mini albumnya yang bertajuk 3 6 0.
Band Base Jam saat showcase dalam merilis EP atau mini albumnya yang bertajuk 3 6 0.
Band Base Jam saat showcase dalam merilis EP atau mini albumnya yang bertajuk 3 6 0.
Band Base Jam saat showcase dalam merilis EP atau mini albumnya yang bertajuk 3 6 0.
A A A

Band Base Jam saat showcase dalam merilis EP atau mini albumnya yang bertajuk 3[6]0 di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (28/1/2024). Band Base Jam baru saja merilis EP atau mini albumnya yang bertajuk 3[6]0 Untuk memanjakan fans yang diberi nama Base Jam Friend, mereka menghadirkan showcase dengan konsep agak lain yaitu intimate showcase 360.

 

Konsep ini dibuat agar gak ada batas antara fans dan Base Jam, jadi akhirnya kejadian lah begini. Walaupun masih harus diperbaiki, tapi poinnya kami pengen bareng-bareng sama fans, gak ada jarak.

 

EP 3[6]0 terdiri dari lima lagu, yaitu Kisah Baru, Mantra Tenang, Keyakinan Hati, Move On dan Cinta Sejati. Mini album ini sendiri sudah rilis ke publik pada 26 Januari 2024. 

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini