Band Base Jam saat showcase dalam merilis EP atau mini albumnya yang bertajuk 3[6]0 di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (28/1/2024). Band Base Jam baru saja merilis EP atau mini albumnya yang bertajuk 3[6]0 Untuk memanjakan fans yang diberi nama Base Jam Friend, mereka menghadirkan showcase dengan konsep agak lain yaitu intimate showcase 360.

Konsep ini dibuat agar gak ada batas antara fans dan Base Jam, jadi akhirnya kejadian lah begini. Walaupun masih harus diperbaiki, tapi poinnya kami pengen bareng-bareng sama fans, gak ada jarak.

EP 3[6]0 terdiri dari lima lagu, yaitu Kisah Baru, Mantra Tenang, Keyakinan Hati, Move On dan Cinta Sejati. Mini album ini sendiri sudah rilis ke publik pada 26 Januari 2024.

(Arif Julianto/okezone)