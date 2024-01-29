...

Cantiknya Suporter Timnas Indonesia Ikut Nobar Indonesia vs Australia

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 29 Januari 2024 00:13 WIB
Suporter cantik Timnas Indonesia antusias menyaksikan pertandingan Piala Asia 2023 antara timnas Indonesia melawan Australia melalui videotron saat nonton bareng di Halaman Kementrian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Minggu (28/1/2024). Nobar ini dihadiri ribuan warga nobar pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dalam babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga. Namun langkah Timnas Indonesia harus terhenti usai kalah dengan skor 0-4 dari Australia dalam babak 16 besar.

(Aldhi Chandra Setiawan)

