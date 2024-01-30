Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa pendukungnya saat hadir dalam acara Hajatan Rakyat Malang Raya 1000 Bantengan di Lapangan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (30/1/2024).

Meski diterpa derasnya guyuran hujan, Ganjar tetap menemui puluhan ribu pendukungnya yang turut dimeriahkan 1.000 bantengan dari 350 grup bantengan se-Malang Raya.

Dalam kesempatan tersebut Ganjar menekankan, program Ganjar-Mahfud adalah program yang menyentuh rakyat dan berjanji akan bisa diwujudkan jika terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029.

(Aldhi Chandra Setiawan)