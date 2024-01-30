Pesepak bola timnas U-20 Arlyansyah Abdulmanan (kanan) berusaha melewati pesepak bola Uzbekistan Rizakulov Giyosjon (tengah) dan Reimov Mukhammedali (kiri) pada International Friendly Match di Stadion Madya GBK, Jakarta, Selasa (30/1/2024). Timnas Indonesia U-20 kalah dengan skor 2-3.

Gol bagi Indonesia disarangkan Kafiatur Rizky (32') dan Sulthan Zaky (74'). Sementara itu, gol-gol Uzbekistan dicetak Reimov Mukhammedali (4'), Kurbonov Ozodbek (39'), dan Fayzullaev Ruziboy (87'). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)