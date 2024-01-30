...

Timnas Indonesia U-20 Kalah dari Timnas U-20 Uzbekistan

Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 30 Januari 2024 23:15 WIB
Timnas Indonesia U-20 kalah dengan skor 2-3.
Timnas Indonesia U-20 kalah dengan skor 2-3.
Timnas Indonesia U-20 kalah dengan skor 2-3.
A A A

Pesepak bola timnas U-20 Arlyansyah Abdulmanan (kanan) berusaha melewati pesepak bola Uzbekistan Rizakulov Giyosjon (tengah) dan Reimov Mukhammedali (kiri) pada International Friendly Match di Stadion Madya GBK, Jakarta, Selasa (30/1/2024). Timnas Indonesia U-20 kalah dengan skor 2-3. 

Gol bagi Indonesia disarangkan Kafiatur Rizky (32') dan Sulthan Zaky (74'). Sementara itu, gol-gol Uzbekistan dicetak Reimov Mukhammedali (4'), Kurbonov Ozodbek (39'), dan Fayzullaev Ruziboy (87').

 

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menteri Agama dan Komisi VIII DPR Bahas Program 2026 serta Pembentukan Ditjen Pesantren

Menteri Agama dan Komisi VIII DPR Bahas Program 2026 serta Pembentukan Ditjen Pesantren

Barang Bukti Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Diungkap ke Publik

Barang Bukti Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Diungkap ke Publik

Konferensi Pers Penanganan Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta

Konferensi Pers Penanganan Kasus Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta

Rangkaian Perawatan Rambut Karya Anak Bangsa untuk Rambut Sehat di Iklim Tropis

Rangkaian Perawatan Rambut Karya Anak Bangsa untuk Rambut Sehat di Iklim Tropis

Serunya Pecinta K-Pop Ikut Random Play Dance di Festival SHINsational Day 2025

Serunya Pecinta K-Pop Ikut Random Play Dance di Festival SHINsational Day 2025

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Konferensi Internasional LKLB 2025 Angkat Tema Pendidikan dan Kepercayaan Sosial di Masyarakat Multikultural

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Tiga KRL Jabodetabek Buatan Jepang Resmi Dipensiunkan

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Cari Berita Lain Di Sini