...

Konser Salam M3tal Akan Berlangsung di Stadion GBK

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 31 Januari 2024 19:55 WIB
Ketua Umum TPN Arsjad Rasjid (kedua kiri-kanan), Gitaris Band Slank  Abdee Negara dan Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (31/01/2024).

 

Konser Salam M3tal 03 Menang Total bakal dimeriahkan oleh grup band legendaris Slank. Konser ini akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan pada 3 Februari 2024 mendatang.

 

Tak sekadar bentuk dukungan kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Konser ini menjadi pertemuan bagi kalangan buruh, relawan, musisi, budayawan, aktivis dan seluruh elemen masyarakat.

