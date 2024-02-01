...

Partai Perindo Kembali Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 01 Februari 2024 18:27 WIB
Caleg DPR RI Dapil Jakarta II Liliana Tanoesoedibjo menyapa para warga.
Caleg DPR RI Dapil Jakarta II Liliana Tanoesoedibjo meninjau cek kesehatan gratis.
Caleg DPR RI Dapil Jakarta II Liliana Tanoesoedibjo meninjau cek kesehatan gratis.
Caleg DPR RI Dapil Jakarta II Liliana Tanoesoedibjo melakukan simulasi pencoblosan.
Caleg DPR RI Dapil Jakarta II Liliana Tanoesoedibjo berfoto bersama warga.
Warga swafoto bersama Caleg DPR RI Dapil Jakarta II Liliana Tanoesoedibjo.
Ketua Umum Kartini Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo (krii) bersama Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo dapil 10, Ramdan Alamsyah (kanan) dan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil DKI Jakarta III dari Partai Perindo Tjioe Nofia Handayani atau Ci Mehong saat melakukan simulasi pencoblosan di Jalan Haji Ismail, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (31/1/2024).

Ketua Umum Kartini Perindo sekaligus Cales DPR RI Dapil DKI Jakarta II Liliana Tanoesoedibjo mengajak warga bergandengan tangan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.

 

Liliana menjelaskan, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, akan terus bersama rakyat terutama demi kebenaran. "Jadi kita bersama-sama, jadi kita sama sama bergandengan tangan melakukan segala sesuatunya untuk kebenaran, apa yang benar itu yang harus disupport.

