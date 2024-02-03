Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kanan), Ketua Plt Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (keempat kiri), Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kedua kiri), Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (ketiga kiri), Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (tengah) melambaikan tangannya saat hadir dalam kampanye akbar terbuka pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Kampanye yang bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total tersebut dihadiri ratusan ribu simpatisan dan relawan hingga kader partai koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura untuk pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

(Arif Julianto/okezone)