...

Partai Koalisi Hadir Dikampanye Konser Salam Metal Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 03 Februari 2024 22:06 WIB
Kampanye yang bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total tersebut dihadiri ratusan ribu simpatisan dan relawan.
Kampanye yang bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total tersebut dihadiri ratusan ribu simpatisan dan relawan.
Kampanye yang bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total tersebut dihadiri ratusan ribu simpatisan dan relawan.
Kampanye yang bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total tersebut dihadiri ratusan ribu simpatisan dan relawan.
Kampanye yang bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total tersebut dihadiri ratusan ribu simpatisan dan relawan.
Kampanye yang bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total tersebut dihadiri ratusan ribu simpatisan dan relawan.
A A A

Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kanan), Ketua Plt Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (keempat kiri), Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kedua kiri), Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (ketiga kiri), Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (tengah) melambaikan tangannya saat hadir dalam kampanye akbar terbuka pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Kampanye yang bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total tersebut dihadiri ratusan ribu simpatisan dan relawan hingga kader partai koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura untuk pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. 

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Cari Berita Lain Di Sini