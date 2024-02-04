Sejumlah Pendukung pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mulai memenuhi kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada Ganjar yang akan melakoni debat kelima Pilpres 2024.

Untuk diketahui, debat kelima Pilpres ini akan digelar pada hari Minggu, 4 Februari 2024 pukul 19.00 WIB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Adapun, tema yang diangkat dalam debat ini diantaranya; pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, Kebudayaan, teknologi informa, kesejahteraan sosial dan inklusi.

(Aldhi Chandra Setiawan)