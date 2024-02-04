Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan visi misi dan program saat debat kelima di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Adapun, tema yang diangkat dalam debat ini diantaranya; pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, Kebudayaan, teknologi informa, kesejahteraan sosial dan inklusi.

Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa ia bersama Gibran Rakabuming Raka telah merencanakan dana abadi budaya, untuk mendukung pelaku atau aktor budaya di semua bidang.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan, karena budaya merupakan karakter bangsa yang tidak bisa dihilangkan sebagai jati diri.

"Budaya adalah sangat penting, budaya adalah karakter bangsa, tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa," katanya.

(Aldhi Chandra Setiawan)