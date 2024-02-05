...

Maraknya Kampus Serukan Hancurnya Demokrasi, Sekarang Giliran Kampus Unair Ikut Bersuara

Moch Asim/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 05 Februari 2024 15:04 WIB
Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas hancurnya nilai-nilai demokrasi dan tatanan hukum.
Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Hotman Siahaan (ketiga kanan) membacakan manifesto akadimisi didampingi sejumlah civitas akademika, keluarga besar dan alumni Unair saat menggelar aksi Unair Memanggil: Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik di depan Gedung Pascasarjana Unair, Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/2/2024). Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas hancurnya nilai-nilai demokrasi dan tatanan hukum, serta meminta Presiden Joko Widodo bersikap netral pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Moch Asim/rwa.

(Moch Asim/ANTARA FOTO)

