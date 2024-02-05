Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Hotman Siahaan (ketiga kanan) membacakan manifesto akadimisi didampingi sejumlah civitas akademika, keluarga besar dan alumni Unair saat menggelar aksi Unair Memanggil: Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik di depan Gedung Pascasarjana Unair, Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/2/2024). Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas hancurnya nilai-nilai demokrasi dan tatanan hukum, serta meminta Presiden Joko Widodo bersikap netral pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Moch Asim/rwa.

(Moch Asim/ANTARA FOTO)