Ketua Umum DPP Partai Perindo Bapak Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan bazar murah minyak goreng dan cek kesehatan gratis di Lapangan Posyandu, Jl Pandan, RT.4/RW.9, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memastikan saat pihaknya duduk di kursi DPR RI dan DPRD DKI, maka akan selalu mengutamakan kebijakan yang pro rakyat.

Dalam kesempatan itu, Hary Tanoe juga menekankan bahwa tujuan Partai Perindo adalah untuk melayani masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan.

Partai Partai Perindo yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi ratusan warga yang hadir ke lokasi.

(Arif Julianto/okezone)