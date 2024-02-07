...

Distribusi Logistik Pemilu ke Daerah Terluar Bengkulu

Muhammad Izfaldi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2024 08:51 WIB
Anggota TNI AL memeriksa kondisi mobil pengangkut logistik Pemilu 2024.
Petugas PT. ASDP memasang tali pengaman ke mobil box pengangkut logistik Pemilu 2024.
Anggota TNI AL memeriksa kondisi mobil pengangkut logistik Pemilu 2024 di atas KMP Pulo Tello di Pelabuhan Baai, Kota Bengkulu, Bengkulu, Selasa (6/2/2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara mulai mendistribusikan 6.104 surat suara serta logistik lainnya yang akan digunakan di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) Kecamatan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan transportasi laut. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/rwa.

(Muhammad Izfaldi/ANTARA FOTO)

