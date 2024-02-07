Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kiri) Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (kedua kiri), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kedua kanan) dan Direktur Utama InJourney Dony Oskaria (kanan) mengenakan kain ulos usai memberikan keterangan pers jelang F1 PowerBoat Danau Toba di Jakarta, Rabu (7/2/2024). Paska Indonesia dinobatkan sebagai penyelenggara terbaik perhelatan F1 Powerboat (F1H20) dan Aquabike Jetski World Championship tahun 2023, InJourney kembali menggelar F1 Powerboat (F1H20) pada tgl 2-3 Maret 2024 mendatang di kawasan Danau Toba. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)