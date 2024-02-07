...

Dinobatkan sebagai Penyelenggara Terbaik, Indonesia Kembali Dipercaya Menggelar F1 Powerboat di Danau Toba

Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2024 16:43 WIB
InJourney kembali menggelar F1 Powerboat F1H20 pada tgl 2-3 Maret 2024 mendatang di kawasan Danau Toba.
InJourney kembali menggelar F1 Powerboat F1H20 pada tgl 2-3 Maret 2024 mendatang di kawasan Danau Toba.
InJourney kembali menggelar F1 Powerboat F1H20 pada tgl 2-3 Maret 2024 mendatang di kawasan Danau Toba.
A A A

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kiri) Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (kedua kiri), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kedua kanan) dan Direktur Utama InJourney Dony Oskaria (kanan) mengenakan kain ulos usai memberikan keterangan pers jelang F1 PowerBoat Danau Toba di Jakarta, Rabu (7/2/2024). Paska Indonesia dinobatkan sebagai penyelenggara terbaik perhelatan F1 Powerboat (F1H20) dan Aquabike Jetski World Championship tahun 2023, InJourney kembali menggelar F1 Powerboat (F1H20) pada tgl 2-3 Maret 2024 mendatang di kawasan Danau Toba. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Cari Berita Lain Di Sini