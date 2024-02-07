Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah), Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid (ketiga kiri), Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kelima kanan), Pj Bupati Kabupaten Batu Bara Nizhamul (keempat kanan), Bupati Kabupaten Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (ketiga kanan), Bupati Kabupaten Asahan Surya (kedua kanan) dan pejabat lainnya menyampaikan pidato saat peresmian tol lima puluh di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). Presiden Joko Widodo mengatakan tol sepanjang 47,75 kilometer tersebut akan meningkatakan struktur jaringan jalan tol sekaligus akan meningkatkan pariwisata dan perekonomian di Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Yudi/Spt.

(Yudi/ANTARA FOTO)