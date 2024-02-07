...

Presiden Jokowi Resmikan Tol Lima Puluh di Kabupaten Batu Bara

Yudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2024 16:33 WIB
Presiden Joko Widodo mengatakan tol sepanjang 47,75 kilometer tersebut akan meningkatakan pariwisata dan perekonomian di Sumatera Utara.
Presiden Joko Widodo mengatakan tol sepanjang 47,75 kilometer tersebut akan meningkatakan pariwisata dan perekonomian di Sumatera Utara.
A A A

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah), Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid (ketiga kiri), Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kelima kanan), Pj Bupati Kabupaten Batu Bara Nizhamul (keempat kanan), Bupati Kabupaten Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (ketiga kanan), Bupati Kabupaten Asahan Surya (kedua kanan) dan pejabat lainnya menyampaikan pidato saat peresmian tol lima puluh di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). Presiden Joko Widodo mengatakan tol sepanjang 47,75 kilometer tersebut akan meningkatakan struktur jaringan jalan tol sekaligus akan meningkatkan pariwisata dan perekonomian di Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Yudi/Spt.

(Yudi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Cari Berita Lain Di Sini